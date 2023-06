Atalanta, domani un compleanno importante: i tredici anni della famiglia Percassi al timone del club

Domani alle 21:00 si chiuderà il campionato dell’Atalanta. Un campionato che vedrà la squadra allenata da Gian Piero Gasperini tornare in Europa. Ma non solo. Infatti domani al Gewiss Stadium si festeggerà il tredicesimo compleanno della famiglia Percassi alla guida del club. Una storia che ha avuto inizio il 4 giugno 2010, quando Antonio Percassi preleva il club appena retrocesso in B e nomina suo figlio Luca, non ancora trentenne, amministratore delegato.

Una crescita costante, sia dal punto di vista sportivo che aziendale, uno sviluppo che ha portato all’ampliamento e al potenziamento di tutte le aree di competenza del club, con grandi investimenti in struttura e infrastrutture come l’ampliamento del centro sportivo di Zingonia, la riqualificazione del Gewiss Stadium e i lavori per l’ultimo lotto “Curva Sud” che inizieranno nei prossimi giorni. Una crescita che si è diffusa anche fuori dal campo nella rete marketing e commerciale con oltre 300 aziende che si sono legate al marchio Atalanta e l’ingresso del co-owner Pagliuca, che ha lasciato la gestione del Club alla famiglia Percassi, pur in totale condivisione in merito a tutte le linee strategiche e programmatiche.

Tredici anni caratterizzati dalla costante valorizzazione del settore giovanile, che ha portato tanti calciatori che si sono imposti ad alti livelli come Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola e Alessandro Bastoni fino ai più recente Scalvini, Ruggeri e Okoli. Un lavoro continuo di crescita valorizzando i frutti del proprio settore giovanile che si è ripercosso sul campo, festeggiando domani la sesta partecipazione alle competizioni europee (tre in Champions League, due in Europa League e una da definire domani tra EL e Conference League) in sette anni, arrivando così al ventottesimo posto nel ranking UEFA.

Foto: Atalanta.it