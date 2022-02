Atalanta, domani la partenza per la Grecia: a parte in quattro

L’Atalanta sta preparando la partita di ritorno contro l’Olympiacos, che si giocherà giovedì nel Pireo. Dopo l’allenamento di oggi a Zingonia, la società bergamasca ha rilasciato il seguente comunicato: “Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti in vista del ritorno dei play off di UEFA Europa League con l’Olympiakos in programma giovedì in Grecia. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana. A parte Miranchuk, Muriel, Palomino e Zapata. Domani, mercoledì 23 febbraio, la preparazione proseguirà con un allenamento al mattino (sempre al Centro Bortolotti con i primi 15′ saranno aperti ai media) che precederà la partenza per la Grecia“.

Foto: Instagram Muriel