Atalanta, differenziato per Djimsiti, Zapata e Zappacosta. A riposo Musso

Buone notizie in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini lavora con un gruppo ridotto a causa delle Nazionali. Si rivedono in campo, seppur svolgendo lavoro differenziato, Djimsiti, Zappacosta e Zapata. A riposo Musso dopo l’operazione nel complesso orbitario/mascellare: “Ultimo allenamento di questa settimana per i nerazzurri stamattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Senza i nazionali, a disposizione di mister Gasperini un gruppo ridotto integrato da alcuni giocatori della Primavera. Djimsiti, Zapata e Zappacosta hanno svolto un lavoro differenziato. A riposo Musso. Gli allenamenti al Centro Bortolotti riprenderanno martedì 27 settembre, con una seduta al pomeriggio a porte chiuse”.

Foto: Twitter Atalanta