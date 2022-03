Atalanta di nuovo in campo: Malinovskyi ancora a parte

Trascorso il giorno di riposo dopo il match contro la Sampdoria, l’Atalanta è tornata in campo nel pomeriggio e ha rilasciato il classico report post-allenamento: “Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti per cominciare a preparare la partita contro la Roma in programma sabato 5 marzo allo stadio Olimpico di Roma per la 28ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. A parte Malinovskyi. Domani, giovedì 3 marzo, si proseguirà con un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse“.

Foto: Twitter Atalanta