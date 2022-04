Atalanta, De Roon: “Meritavamo di vincere, vogliamo passare il turno”

Intervenuto in zona mista dopo il match pareggiato dalla sua Atalanta contro il Lipsia, ecco le dichiarazioni di Marten De Roon: “Secondo me meritavamo di vincere, è pur vero che rischiavamo di perderla viste le occasioni che hanno avuto nella ripresa, ma nel primo tempo abbiamo giocato solo noi. Potevamo fare più gol, ma comunque possiamo passare il turno.

Siamo ai quarti di finale – ha raccolto tuttomercatoweb.com – il Lipsia è una delle squadre più forti e noi stasera non abbiamo demeritato. Certo, se vai avanti sei in semifinale, vogliamo passare il turno. Il compito era la marcatura su Dani Olmo, è uno dei più pericolosi, ha un buon tiro, ha chiesto di eliminarlo, in senso figurato (ride, ndr), È stato il più pericoloso, spero di poter ripetere la partita che ho fatto stasera giovedì a Bergamo.

Col Napoli siamo partiti meglio rispetto ad oggi, domenica abbiamo rubato tanti palloni nei primi dieci minuti, ma siamo stati poco lucidi nella costruzione. Oggi eravamo più concentrati in fase difensiva“.

