Atalanta, i dati che sorprendono: miglior difesa, ma si segna meno. Gli attaccanti quasi a secco

Metamorfosi Atalanta. Sorprendono, in particolare, alcuni dati “collezionati” in quest’avvio di campionato dalla squadra. Nelle prime sette giornate, infatti, la Dea ha incassato solamente tre reti e possiede la porta meno battuta della Serie A, davanti a Napoli, Lazio e Juventus. Dall’altra parte, si segna meno. In controtendenza rispetto alla prolificità in attacco che ha sempre contraddistinto il gruppo di Gasperini, fino a questo momento i nerazzurri hanno realizzato solamente 11 reti. Zapata e Muriel non sono ancora andati in gol: c’è riuscito il giovane danese Hojlund. Demiral, Scalvini, Toloi, Lookman, Malinovskyi ma soprattutto Koopmeiners sono entrati, di fatto, nell’elenco dei marcatori.

Foto: Twitter Atalanta