Atalanta, da valutare le condizioni di Scalvini e Zapata. Il colombiano è in dubbio per la Juve

Doppia tegola in casa Atalanta dopo la vittoria contro lo Spezia in Coppa Italia. Giorgio Scalvini ha infatti riportato una contusione al ginocchio destro, ma nonostante questo non dovrebbe essere in dubbio per la sfida contro la Juventus di domanica. Da valutare invece Duvan Zapata ha accusato un risentimento muscolare all’altezza dell’anca: domani effettuerà gli esami ma la sua presenza con la Juve è in dubbio.