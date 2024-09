Atalanta-Como, le formazioni ufficiali

Il Monday night di questa sera, offre la sfida Atalanta–Como, valida per la quinta giornata di campionato. I bergamaschi cercano i tre punti per rientrare nella zona europea, ora a 2 punti di distanza, mentre gli uomini di Fabregas sono ancora in attesa della prima vittoria stagionale e sostano al penultimo posto della classifica.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Strefezza, Sergi Roberto, Perrone, Fadera; Paz; Cutrone. All. Fabregas

Foto: X Atalanta