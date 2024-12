Atalanta-Cesena, le formazioni ufficiali

Tra poco andrà in scena la sfida tra Atalanta e Cesena valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sfida andrà a sfidare il Bologna, che ha già giocato il suo ottavo contro il Monza, facilmente battuto per 4-0. Queste le formazioni ufficiali:

Atalanta: Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Hien; Palestra, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini

Cesena: Pisseri; Ciofi, Piacentini Pieraccini, Celia; Bastoni, Francesconi, Mendicino, Adamo; Tavsan, Kargbo; Van Hooijdonk. Allenatore: Mignani.

Foto: Instagram Atalanta