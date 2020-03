Atalanta, calciatori e staff in isolamento dopo i casi al Valencia. Il comunicato

La positività al Coronavirus di Ezequiel Garay e di altri quattro tesserati del Valencia, reduce dall’incontro in Champions con l’Atalanta, ha costretto il club bergamasco a rivedere i propri piani. Questo il comunicato della Dea: “A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta B.C. comunica che sono stati confermati la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell’istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta