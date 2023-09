Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Alle 15.00 al Gewiss Stadium Atalanta e Cagliari si affrontano nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Shomurodov.

All. Ranieri