Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Alle 12.30 alla Gewiss Arena di Bergamo, si sfidano Atalanta e Cagliari. I bergamaschi vogliono provare a rispondere al successo del Milan, e allungare sulla Juventus in ottica quarto posto. Per il Cagliari, in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Queste le formazioni ufficiali:

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella; Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Deiola; Pereiro. All. Mazzarri.

Foto: Twitter Atalanta