Atalanta, brutte notizie dall’infermeria: infortuni per Kolasinac e Toloi

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’Atalanta dal punto di vista degli infortuni. Infatti, dopo aver perso Scamacca e Zaniolo, Gasperini deve fare i conti con altri due forfait in vista del debutto in campionato contro il Lecce. La Dea dovrà fare a meno di Kolasinac e di Toloi. Per il primo si tratta di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro; per il difensore italiano, invece, lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Foto: Instagram Toloi