Atalanta, Brescianini: “Esordio fantastico con il Lecce. Seguo Gasperini per migliorare”

Nel corso del prepartita di Torino-Atalanta, il nuovo centrocampista della dea Brescianini ha parlato ai microfoni di Dazn: “Quello con il Lecce è stato un esordio fantastico, volevo ringraziare la società, lo staff tecnico ed i compagni, è merito loro se sono entrato subito nei meccanismi, ma so di dover migliorare tanto. Speriamo di fare belle cose. Gasp dice che sono perfetto per l’Atalanta? Lo ringrazio, chiede tanto, io provo a dare il meglio, so che seguendolo posso solo che migliorare. In campo chiede molta intensità e poi in base alle partite cambiamo a livello tecnico-tattico”.

Foto: Instagram Atalanta