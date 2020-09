Atalanta, avanza Lammers per l’attacco (Lasagna costa troppo). E c’è Piccini per la fascia

L’Atalanta ha scelto Cristiano Piccini per la fascia destra, dopo aver rinunciato a Karsdorp e fatti alcune valutazioni su Zappacosta. Alla fine la scelta ricadrà sul laterale del Valencia che torna in Italia. Mentre per l’attacco non bastano i 20 milioni offerti all’Udinese per Lasagna, così (confermate le indiscrezioni di quattro giorni fa) ora si punta su Sam Lammers, in scadenza di contratto con il PSV, valutazione tra i sette e gli otto milioni.

Foto: Sito ufficiale Valencia