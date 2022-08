Atalanta avanti sul Milan con Malinovskyi al 45′. Pari tra Bologna e Verona

L’Atalanta è in vantaggio a fine primo tempo sul Milan, nella sfida di cartello di questa 2a giornata di Serie A. Gara che è iniziata con ritmi altissimi, per poi placarsi a metà tempo. Milan pericoloso con Messias al 25′, con il brasiliano che sfiora la rete del vantaggio. Al 29′, Malinovskyi con un sinistro deviato, batte Maignan e sblocca una gara fin lì equilibrata.

Il Milan non riesce a reagire nell’immediato, Rebic poco servito, Leao non pervenuto. Atalanta avanti al 45′ a fine primo tempo con l’uomo di mercato più discusso.

Nell’altra gara, è 1-1 tra Bologna e Verona. Padroni di casa avanti al 21′ con Arnautovic. Pareggio del Verona al 43′ con Henry. Al 43′, annullato il 2-1 ai padroni di casa per un fuorigioco di Orsolini.

