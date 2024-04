Atalanta avanti 1-0 sull’Empoli (rigore Pasalic). Napoli-Roma 0-0 al 45′

Finiti i primi tempi delle due gare delle 18 di Serie A.

Si è sbloccato il punteggio solo a Bergamo, dove l’Atalanta è in vantaggio 1-0 con un calcio di rigore di Pasalic. Partita meno facile del previsto per la Dea, contro un ottimo Empolim risolta al 40′ per un fallo su El Bilal Traoré, che il VAR ha decretato punibile per un calcio di rigore. Dagli 11 metri il centrocampista croato non ha fallito, tornando al gol da febbraio.

A Napoli, bella partita, ottimo Napoli, ma a fine primo tempo è solo 0-0 con la Roma. Primo squillo è dei giallorossi con un colpo di testa di Pellegrini, alto di poco. Poi ottimo Napoli, pericoloso con Osimhen, grande chance in particolare con Anguissa, che spara fuori. Poi dal 38′ al 45′, occasioni a grappoli per i campioni d’Italia uscenti. Prima Kvara spara da fuori, bravo Svilar a parare. Poi occasione per Di Lorenzo, che vede ancora il portiere giallorosso opporsi. La più clamorosa capita a Juan Jesus che da corner, a un metro dalla porta, spara alto. E’ 0-0 al Maradona a fine primo tempo.

Foto: twitter Atalanta