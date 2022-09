Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta. Teun Koopmeiners finisce ko per un infortunio alla testa durante Polonia-Olanda. Il centrocampista dell’Atalanta, titolare nella mediana di van Gaal, si è scontrato con Karol Linetty ed è rimasto al suolo per circa 5 minuti. L’ex AZ ha subito un colpo alla testa ed è uscito in barella.

Foto: Twitter Atalanta