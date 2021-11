Atalanta, ancora lavoro differenziato per Gosens. I tempi di recupero

L’Atalanta continua ad aspettare Gosens e molto probabilmente dovrà farlo per ancora un pò di tempo. L’esterno tedesco, out da diverse settimane per uno strappo muscolare, è tornato ad allenarsi sul campo da qualche giorno ma anche oggi ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra. Il club bergamasco vuole andarci con cautela sul suo recupero e il rientro è previsto ad inizio dicembre.

FOTO: Twitter Atalanta