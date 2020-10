Atalanta-Ajax, le probabili formazioni

Dopo la rotonda vittoria nel primo turno di Champions League, l’Atalanta sfiderà l’Ajax nella gara in programma domani sera alle 21. Gasperini deve fare a meno di Freuler, Pasalic dovrebbe sostituire l’olandese in mediana. La squadra di Ten Hag proviene dallo 0-13 in casa del Venlo. Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.

AJAX (4-3-3) probabile formazione: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, D. Neres.

Foto: Twitter Atalanta