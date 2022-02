Atalanta agli ottavi con super Malinovskyi. Lazio eliminata: 2-2

Bicchiere dolce e amaro per le due italiane impegnate in Europa League alle 19.00, per i playoff di ritorno.

L’Atalanta si qualifica per gli ottavi di finale, grazie ad un secco 3-0 ad Atene sull’Olympiacos. A sbloccare la gara Maehle al 40′, nella ripresa la doppietta di Malinovskyi (che esulta con la maglietta “No war”) lancia la Dea agli ottavi di finale.

Lascia l’Europa la Lazio, che, come all’andata, passa in vantaggio sul Porto (gol di Immobile al 19′), ma si fa rimontare e viene eliminata. A segno per i portoghesi Taremi su rigore al 31′ e Uribi al 68′ che portano i lusitani sul 2-1. Al 95′ Cataldi segna la rete del 2-2, che riaccende le speranze dei biancocelesti, ma non basta. Il Porto si qualifica.

Nelle altre gare la Dinamo Zagabria batte il Siviglia 1-0, ma il 3-1 dell’andata qualifica gli spagnoli.

Il Lipsia invece elimina la Real Sociedad. Dopo il 2-2 dell’andata, i tedeschi si sono imposti 3-1 in Spagna.

Questi i risultati (in grassetto le qualificate):

Dinamo Zagabria-Siviglia 1-0 (and.1-3)

Lazio-Porto 2-2 (and. 1-2)

Olympiacos-Atalanta 0-3 (and.1-2)

Real Sociedad-Lipsia 1-3 (and. 2-2)

Foto: Twitter Atalanta