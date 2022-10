Atalanta, 5-0 al Ponte San Pietro: tornano in campo Musso e Zapata. Tripletta di Hojlund

L’Atalanta è scesa in campo a Zingonia per disputare un amichevole contro il Ponte San Pietro. I bergamaschi si sono imposti con un secco 5-0 grazie alle reti di Hojlund (tripletta), Pasalic e Lookman. Ma Gasperini può sorridere anche per i ritorni in campo, su tutti quello di Duvan Zapata, entrato nella ripresa e protagonista di una buona prova dopo l’assenza dai campi per circa due mesi. Indicazioni positive anche da Juan Musso, titolare e in campo per circa un’ora: il portiere argentino ha indossato una maschera protettiva e potrebbe rientrare nei convocati nel match contro la Lazio.

Foto: Twitter Atalanta