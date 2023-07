Atalanta, 11-0 alla Rappresentativa Val Seriana: a segno anche Højlund

È da poco terminata l’amichevole che vedeva contrapposte Atalanta e Rappresentativa Val Seriana. Il risultato finale è di 11-0 per i bergamaschi. Rasmus Højlund ha segnato il gol del momentaneo 2-0. La rete che ha aperto la sfida è stata quella di Zappacosta. Nel primo tempo sono andati a segno anche Boga e Latte Lath. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini ha segnato altri 7 gol. Particolarmente in forma Pasalic, autore di una tripletta. Doppietta per Lookman, le altre due reti sono state di Koopmeiners e Maehle.

Foto: Instagram Højlund