Nel pomeriggio è in programma la sfida tra Aston Villa e Luton Town, e la squadra di Emery scenderà in campo con Nicolò Zaniolo schierato dal 1′. Dopo essere stato ascoltato in settimana a Torino dai PM in merito al caso scommesse, l’italiano giocherà titolare in Premier League nella gara di oggi.

Foto: Instagram Aston Villa