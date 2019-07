Aston Villa, ufficiale l’arrivo del terzino Targett dal Southampton

Matt Targett è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’arrivo del talentuoso terzino sinistro inglese classe ’95 dal Southampton è stato annunciato quest’oggi attraverso due comunicati pubblicati dalle società inglesi coinvolte nell’affare.

#TargettAcquired 🎯

We are delighted to confirm the signing of @MattyTargett from Southampton for an undisclosed fee 👉 https://t.co/unLWfuxb9Y#MondayMotivation #AVFC pic.twitter.com/46ULm7lySp

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2019