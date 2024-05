Aston Villa, l’ingresso in Champions manca dall’83’

Questa sera alle 21, l’Aston Villa ospiterà al Villa Park il Liverpool per la 37° giornata di Premier League. La squadra di Emery, cercherà di aggiudicarsi i tre punti per confermare aritmeticamente il suo ingresso nella prossima Champions League. Champions che manca da addirittura 41 anni. In caso di non vittoria, il club di Birmingham dovrà rimandare l’appuntamento a settimana prossima contro il Crystal Palace, continuando così il testa a testa fino all’ultima giornata con il Tottenham, attualmente a -4. Contro un Liverpool ormai privo di obiettivi (aritmeticamente terzo in classifica), la squadra di Emery questa sera ha l’occasione per tornare nell’Europa dei grandi.

Foto: Instagram Aston Villa