Aston Villa, Emiliano Martinez non convocato contro il Crystal Palace

31/08/2025 | 19:05:03

Emiliano Martinez è stato escluso dalla rosa dell’Aston Villa per la partita di questa sera contro il Crystal Palace. I Red Devils stanno trattando l’acquisto dell’eroe del Mondiale (e non solo) vinto dall’Argentina, come ha rivelato The Atheltic qualche ora fa. Nonostante le difficoltà dovute alle tempistiche, questa decisione presa dalla società di Birmingham lascia intendere che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola.

Foto: X Ballon d’Or