Manchester United, idea Emiliano Martinez per la porta. Ma c’è un ostacolo

31/08/2025 | 15:30:46

Il Manchester United tratta l’acquisto di un nuovo portiere, con Emiliano Martinez che torna di moda dalle parti di Old Trafford. Il club inglese aveva trattato nelle ultime settimane l’estremo difensore dell’Anversa, Senne Lammens. Ma al momento, stando a quanto riferisce The Athletic, i Red Devils starebbero trattando l’acquisto dell’eroe del Mondiale (e non solo) vinto dall’Argentina. Non vi è alcuna garanzia che l’operazione vada in porto a causa del poco tempo a disposizione. Con la chiusura del mercato ormai prossima, infatti, le difficoltà per la buona riuscita della trattativa aumentano di pari passo col passare dei minuti.

