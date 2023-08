Aston Villa, Coutinho in campo solo 20′: sospetto stiramento per il brasiliano

Si ferma Philippe Coutinho in casa Aston Villa. Nella gara contro l’Everton, ieri pomeriggio, il brasiliano, entrato al 64′ al posto di Diaby è stato costretto a uscire all’85’ per un problema al bicipite femorale. Si sospetta uno stiramento: l’ennesimo infortunio per il calciatore.

Foto: Twitter Aston Villa