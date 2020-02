Assurdo Bojinov: neanche il tempo di esordire, si fa espellere mentre è in panchina!

Il suo carattere è sempre stato particolare, gli anni che trascorrono non lo aiutano. Il Pescara sta affondando a Crotone, perde per 3-0 in inferiorità numerica alla fine del primo tempo, ma Valeri Bojinov è riuscito a fare di peggio. Infatti l’attaccante bulgaro, arrivato in Abruzzo da pochissimi giorni, si è fatto espellere al 27 del primo tempo per insulti rilevati dal quarto uomo e segnalati all’arbitro Robilotta. L’assurdo impatto di Bojinov con la nuova realtà, ancor prima di esordire.

Foto: Twitter ufficiale Pescara