Asslani: “Con l’Inter sono cresciuto, ricordo la finale del 2010 in un bar con mio padre”

Questa sera l’Inter affronta a San Siro il Sassuolo, gara in programma alle 20.45. Queste le parole del centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani, che ha parlato al Matchday Programme dell’Inter:

“Ricordo benissimo la mia prima volta in campo, riguardo ancora il video di quella partita. L’emozione più grande oggi è ripensare a quello che ho fatto negli anni, alzare lo sguardo e trovarmi a San Siro, da tifoso interista è la cosa più bella che mi potesse capitare. Con l’Inter sono cresciuto, ricordo ancora la finale di Champions del 2010, ero con mio padre in un bar e ho esultato tantissimo. Quando sono stato ufficializzato all’Inter è stato incredibile, lo stesso giorno ho preso anche la patente ed è stata una doppia emozione, ovviamente l’arrivo in nerazzurro è stato la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino. Barella il compagno più divertente. La passione è la molla che fa scattare tutto, quello che muove ogni mio passo. La dedizione è quello che mi permette di tirare fuori il massimo concentrandomi sul lavoro. Il rispetto è una delle prime regole che questo sport ti insegna ed è anche una delle più importanti. Poi c’è l’umiltà, sono consapevole che non si smette mai di imparare e crescere, è un punto fisso del mio percorso. Infine c’è la tranquillità, è fondamentale, io sono così di carattere e questo mi aiuta in campo. Zanetti la mia leggenda nerazzurra preferita. Sono cresciuto e quegli anni me li ricordo bene, il Triplete…“.

Foto: Instagram Inter