Asslani: “Con l’Albania gioco più avanzato rispetto all’Inter. Devo essere bravo anche a trovare qualche gol”

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha deciso la gara tra Georgia e Albania con un gol. Il nerazzurro nel post partita è stato intervistato da SuperSport. Queste le dichiarazioni del match winner: “È stata una partita difficile, oggi siamo venuti per i tre punti e ci siamo riusciti. La cosa importante da notare qui è che gioco più avanti, devo essere più attivo in fase offensiva per aiutare i compagni con gol e assist. Sono un giocatore a cui piace tirare quando vede la porta – prosegue Asllani – ma non importa chi segna. È importante giocare la partita come oggi. Alla fine eravamo stanchi, ma ce l’abbiamo fatta. I tifosi sono venuti fino in Georgia e li ringraziamo”.

Foto: Instagram Inter