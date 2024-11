Assist geniali e qualità fuori dall’ordinario: la prestazione in Champions di De Ketelaere è da record

Una doppietta, tre assist, e una prestazione da vero protagonista. Questa è la sintesi della gara di Charles De Ketelaere, nello straordinario 6-1 inflitto dalla Dea ai poveri malcapitati dello Young Boys, e in 5 dei 6 gol c’è il suo zampino. Nonostante il premio di MVP sia stato assegnato a Retegui (anche lui autore di una doppietta), non può assolutamente passare inosservata la maestosa prestazione del belga, che per 90 minuti ha mostrato quanto immenso sia il suo talento. Scambi, progressioni, assist visionari (il secondo è pura poesia), centralità: l’ex Milan è ormai dentro i meccanismi della Dea, e togliergli la maglia da titolare, oggi, sarebbe un sacrilegio. De Ketelaere è, inoltre, il primo giocatore di una squadra italiana, in grado di mettere a referto tre assistenze e una doppietta in Champions League.

Foto: Instagram Atalanta