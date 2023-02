Assist Enzo Fernandez per il gol di Joao Felix: le prime prodezze con il Chelsea

In Premier League si sta disputando uno dei tanti derby di Londra, alle 13:30 il calcio d’inizio di West Ham-Chelsea. I The Hammers sono diciassettesimi in classifica con appena diciannove punti in ventuno gare, mentre i blues di Potter al nono posto con trenta punti. Al 16′ sono arrivate le prime prodezze di due tra gli ultimi acquisti del Chelsea: pregevole assist di Enzo Fernandez che cerca e trova Joao Felix in area di rigore, il portoghese batte Fabianski da distanza ravvicinata. Un vantaggio, però, che dura poco: al 28′ l’ex Emerson Palmieri ristabilisce la parità. La prima frazione è terminata con il risultato di 1-1.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea