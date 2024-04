Assist di Kamada per Luis Alberto: la Lazio espugna Marassi

La Lazio espugna Marassi con un gol di Luis Alberto nella ripresa, portandosi momentaneamente al sesto posto a quota 52. Primo tempo equilibrato, senza grandi emozioni a parte una clamorosa occasione Genoa nel finale per Ekuban che ha chiude di poco a lato ignorando sia Retegui che Gudmundsson smaccatissimi con la porta spalancata. La Lazio tiene spesso palla, ma quasi mai tira in porta e cerca di sfruttare senza troppa fortuna qualsiasi situazione da palla inattiva. Più convinti i biancocelesti nella ripresa, da segnalare una conclusione di Luis Alberto deviata da Martinez in angolo (il pallone sarebbe finito fuori) e una chance per Felipe Anderson dopo il 15’ con tiro da posizione favorevolissima deviato da Martin che rimedia a un precedente errore. Ma la Lazio insiste e passa al 22’ con una bella trama avviata da Felipe Anderson per l’inserimento di Kamada molto bravo a servire Luis Alberto dalla destra per una chiusura imprendibile del Mago. Tudor inserisce Pedro e Cataldi rispettivamente per Castellanos e Felipe Anderson, mentre Gilardino sostituisce uno spento Strootman con Badelj. Il Genoa cerca di rendersi pericoloso, ma la Lazio gestisce il risultato fino alla fine e alimenta le ambizioni di una qualificazione in Europa.

Foto: Instagram Luis Alberto