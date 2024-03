Assist di Bastoni per Darmian: 1-0 Inter sul Napoli all’intervallo

L‘Inter, con un colpo di coda finale, conduce 1-0 sul Napoli a fine primo tempo. Gara equilibrata, l’Inter ha fatto più la partita ma il Napoli non ha demeritato. Al 12′ subito una grande chance per l’Inter, anzi, tre chance in pochi secondi. Dimarco scappa a sinistra, palla in mezzo dove Darmian di testa trova Meret. Sulla respinta irrompe Lautaro, che trova ancora Meret presente, poi arriva Barella che spara alto. Primo squillo dei nerazzurri.

Due minuti dopo chance per Dimarco che calcia da fuori, ma alto. La pressione dell’Inter si fa intensa e al 27′ c’è un fallo su Thuram, in area di rigore, ma il gioco viene fermato per un fuorigioco del francese.

Col passare dei minuti cresce il Napoli. Chance per Kvara che calcia da fuori. Chance anche per Traorè che di testa non inquadra la porta. La gara sembra avviarsi verso uno 0-0 a fine primo tempo, ma arriva lo squillo nerazzurro al 44′. Contropiede Inter, Lautaro allarga per Bastoni che serve in mezzo dove arriva Darmian che a botta sicura insacca. Inter avanti 1-0 al 45′.

