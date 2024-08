Assignon, sempre più Roma: operazione ai dettagli

Lorenz Assignon alla Roma, siamo in chiusura. Il Rennes ha accettato per il terzino la formula anticipata da Gianluigi Longari nei giorni scorsi: diritto di riscatto che diventa obbligo quasi automaticamente. Affare da circa 10 milioni, è stato importante lavorare sulla formula per avere il via libera del club francese. Assignon ha voluto fortemente la Roma e nella Capitale ritroverà il suo vecchio compagno Le Fee. Nell’ultima stagione Assignon era stato protagonista con il Burnley prima di tornare per fine prestito al Rennes.

