Assignon-Roma no stop: l’obbligo può scattare a condizioni semplici

La Roma vuole regalare un nuovo terzino destro a Daniele De Rossi. E il nome in pole nelle ultime ore è quello di Lorenz Assignon, difensore classe 2000 in forza al Rennes. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club giallorosso sta lavorando a una proposta di prestito con un obbligo di riscatto che scatterebbe a condizioni molto semplici da raggiungere, al verificarsi delle prime presenze con la maglia giallorossa. Il Rennes sta valutando la possibilità.

Foto: Instagram Assignon