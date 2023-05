Assemblea di Lega sulla Reggina: le arrampicate di Santopadre (e non solo)

L’Assemblea della Lega B di oggi è stata dedicata in buona parte alla Reggina. E ci sono state alcune voci fuori dal coro, poche. Si tratta evidentemente di chi, piuttosto che accettare innegabili fallimenti sportivi, si arrampica sugli specchi. Per esempio Santopadre che a Perugia si sta abbonando alle retrocessioni dalla B. Oppure il famoso Micheli del Brescia. Magari a Corrado del Pisa, brucia il non accesso ai playoff figlio di una programmazione sbagliata. Ma c’è stato chi (Mirri del Palermo e Luigi De Laurentiis del Bari) ha memorizzato bene il problema, con assoluta comprensione e innegabile fair-play. E il Palermo avrebbe avuto mille motivi, avendo perso l’accesso ai playoff proprio all’ultimo minuto. Ma lo stile devi averlo, non si acquista al supermercato. Ci riferiamo ovviamente agli accordi con il Tribunale di Reggio Calabria sul piano di ridistribuzione del debito. Debito che, ricordiamolo, la nuova proprietà aveva rilevato dalle precedenti gestioni. In attesa dell’omologa dello stesso Tribunale che arriverà entro 20 giorni e che permetterà di programmare la prossima stagione. Peccato che in Assemblea non ci sia stato lo specialista di pronostici giornalistici, lo stesso che aveva predetto l’esclusione dal campionato della Reggina, il blocco del mercato per due anni, la neve a metà agosto e 45 gradi a fine dicembre. Fantasie smontate dai fatti. Sarebbe stato bello ascoltare anche la sua campana stonata.

Foto: logo Reggina