Asse Italia-Irlanda: nel nostro Paese approdati i migliori prospetti dell’Isola di Smeraldo

Nelle complicate giornate che il calcio italiano sta vivendo a causa dell’eliminazione dal playoff Mondiale, quanto scriviamo può apparire come una stonatura (dato che uno dei temi dibattuti riguarda proprio i nostri giovani) ma, complice l’acquisto di Festy Ebosele da parte dell’Udinese, nel nostro Paese militeranno tre dei più interessanti prospetti del calcio irlandese dato che, oltre per l’appunto a Ebosele, l’Inter e il Milan hanno nei propri settori giovanili rispettivamente Kevin Zefi, attaccante classe 2005 ex Shamrock Rovers, e Cathal Heffernan, difensore centrale prelevato dal Cork City.

