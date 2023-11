ASSAN OUÈDRAOGO, LA STELLINA ’06 CHE INCANTA GELSENKIRCHEN

Centrocampista centrale, ma anche trequartista, all’occorrenza anche esterno di sinistra. Assan Ouédraogo, talento 17enne sta incantando la Germania con la maglia dello Schalke 04. Nato a Mülheim an der Ruhr il 9 maggio 2006 e cresciuto nella squadra di Gelsenkirchen, nell’attuale stagione vanta già 11 presenze, un gol e un assist nella Zweite Liga (seconda divisione tedesca). È a tutti gli effetti un figlio d’arte, in quanto suo padre Alassane (ex terzino destro) ha indossato in 62 occasioni la maglia della nazionale del Burkina Faso.

Assan Ouédraogo nasce come centrocampista centrale con la capacità tecnica, caratteriale e fisica di poter spostare il proprio raggio d’azione anche diversi metri più avanti o sull’esterno, nonostante la sua imponenza fisica (191 cm di altezza). Un diamante grezzo dal doppio passaporto (tedesco e burkinabé).

Dall’età di otto anni Ouédraogo fa parte dello Schalke 04, un club che nelle ultime stagioni sta vivendo momenti difficili con le retrocessioni in Zweite Bundesliga e i record negativi in Bundesliga, ma senza smettere di sfornare talenti. Ouédraogo ha fatto tutta la trafila delle giovanili del club fino a esordire in prima squadra nell’estate del 2023 a 17 anni nella seconda serie tedesca.Proprio nel luglio 2023 nella trasferta di Amburgo persa 3-5 dallo Schalke 04, Assan Ouédraogo è diventato il marcatore più giovane di sempre dello Schalke 04 a 17 anni e 80 giorni, soffiando il record precedente a Julian Draxler.

Il talento di Ouèdraogo non sta passando inosservato, tanto che – come raccontato da Sportitalia – il suo nome è finito sui taccuini di Milan e Inter, portando anche nel mercato il derby di Milano. E chissà se non sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato.

