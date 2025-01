Assalto al treno della Circumvesuviana: il comunicato della Juve Stabia

Nella serata di ieri un treno della Circumvesuviana è stato preso d’assalto dai tifosi della Juve Stabia. Sul mezzo di trasporto erano presenti i tifosi del Sorrento, di ritorno dal match contro la Turris. A dissociarsi completamente da tali azioni è stata la Juve Stabia che ha rilasciato un comunicato: “La S.S. Juve Stabia si dissocia in maniera netta e decisa dai teppisti, non definiamoli tifosi, che ieri hanno assaltato il treno della circumvesuviana diretto a Sorrento con a bordo i tifosi del Sorrento. Come società esprimiamo la più ferma e decisa condanna morale e civile nei confronti di queste persone che hanno solo infangato il nome della nostra splendida città e che non devono, nella maniera più assoluta, essere accostati ai nostri appassionati e civilissimi tifosi che non possono essere etichettati per le deplorevoli azionin in questo gruppo di teppisti. Esprimiamo come società la nostra forte posizione di dissenso e la vicinanza alla società del Sorrento Calcio, alle famiglie e alle persone ferite, condannando fermamente il vile gesto”.