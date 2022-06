Kristjan Asllani ha da poco terminato le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, ora si sposterà al Coni per l’idoneità sportiva. Il nuovo centrocampista dell’Inter dunque sarà disponibile per il ritiro fissato per la prossima settimana. Arriva dall’Empoli con la formula del prestito. Questo il video dell’uscita di Asllani dalla struttura milanese