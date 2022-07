Asllani: “Un anno e mezzo fa faticavo a giocare in Primavera, oggi sono all’Inter. Vogliamo lo scudetto”

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, autore del 2-2 contro il Monaco in amichevole, ha parlato delle sue ambizioni nel primo anno con i nerazzurri.

Queste le sue parole a Sportitalia: “Nel giro di un anno e mezzo, sono passato dal non giocare in Primavera ad arrivare qui all’Inter. Lavoro per dare sempre il massimo e per crescere. Sono molto contento di allenarmi con loro tutti i giorni, posso solo imparare da gente così e cercare di fare il massimo possibile. Voglio imparare il più possibile dai miei compagni, cercherò di farlo il più in fretta possibile. Quali sono i miei obiettivi personali? Io guardo sempre di partita in partita, ma abbiamo un obiettivo di squadra che è quello di vincere lo Scudetto”.

foto: sito Inter