Asllani: “Sono pronto, voglio ritagliarmi spazio nell’Inter. La seconda stella è un sogno realizzabile”

Il suo ruolo nell’Inter, il big match contro la Juve e il suo ruolo in Nazionale. Kristjan Asllani, intervistato da Sportmediaset, parla così della seconda stagione in nerazzurro: “Lo scorso anno sapevo di essere il terzo nel ruolo di regista e di avere meno minuti. Adesso invece sono pronto anche io. Ho ammirato chi mi stava davanti come Brozovic: ho studiato lui come Calhanoglu che mi sta aiutando tantissimo. Lo stesso dicasi per il club e Inzaghi: da loro sto ricevendo un grande supporto per la mia crescita. Quando sarò titolare? Non ci sono tempistiche, sto lavorando tantissimo, voglio ritagliarmi il mio spazio e avere più minuti con l’Inter”.

Sulle sue condizioni: “Sto bene, con l’Inter, i dottori e il mister avevamo deciso così, perchè avrei rischiato una lesione. Ma sto bene”. E sulla prossima sfida contro la Juventus: “Sarà una partita molto difficile, sono forti, andremo là per fare la nostra partita e puntare al meglio. Si può dire sia una partita scudetto, ma vediamo ci sono tante squadre in corsa”.

Sull’obiettivo stagionale: “Io guardo di partita in partita. Stiamo facendo un bellissimo cammino in campionato, ora in Champions siamo passati e puntiamo al primo posto. La seconda stella è un sogno realizzabile, noi ci proviamo e vediamo quello che succede”.

Sulla scelta di rimanere in nerazzurro: “Sì, volevo rimanere, ma è grande merito anche alla società e al mister. Alla fine è andata bene a tutti. Io sono dell’Inter, sono contento di essere con questi ragazzi. Appena ho saputo dell’Inter ci sono andato. Come sanno tutti sono un tifoso dell’Inter e quindi penso solo all’Inter”. Sul rapporto con Inzaghi: “Il mister mi aiuta e mi ha aiutato, mi ha parlato, mi ha dato minuti che non mi aspettavo. Tutto passa dal lavoro”.

Foto: Instagram Inter