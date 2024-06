Asllani: “Siamo una Nazionale un po’ pazza. Modric? Un onore ricevere la sua maglietta”

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale albanese, Kristjan Asllani, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Croazia, seconda gara del girone B, lo stesso dell’Italia.

Queste le sue parole: “La vera Albania è questa, un po’ pazza. Siamo contenti e ci teniamo a ringraziare i tifosi. Siamo partiti per il verso giusto, io mi sono un po’ mangiato un gol e abbiamo preso due gole evitabilissimi. L’abbiamo pareggiata e potevamo vincerla. Peccato, ma ci teniamo stretto il punto”.

Emozionante giocare contro Modric? “Emozioni le provi in campo, vedevo in tv questi campioni. Ricevere la sua maglietta a fine gara un onore. Sono contento, ho fatto credo una buona partita. Sono contento soprattutto per la squadra, non era facile dopo le critiche per la partita contro l’Italia”.

Foto: twitter Inter