Asllani: “Se resterò all’Inter? Sicuramente. Contento di essere in una delle squadre più forti al mondo”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale albanese, Kristjan Asllani, ha così parlato dopo l’amichevole vinta 3-1 contro l’Azerbaijan: “Arriviamo abbastanza bene. L’importante di queste partite è prendere minuti, soprattuto per chi, come me, ha giocato meno”.

Sul giorne dell’Europeo:“Tutti ci danno per ultimi. Questa è la seconda partecipazione dell’Albania, siamo arrivati qui con il sudore. Cercheremo di sfruttare l’opportunità, sicuramente non mancherà l’impegno. Sono contento di affrontare i miei compagni contro l’Italia, sono contento di affrontarli. Magari passeremo insieme, chissà. Non vedo l’ora di affrontarli”.

Sullo scudetto del derby: “È stato bello. Sono tifoso interista da sempre. Siamo contenti per la seconda stella con la vittoria del derby, è stato il premio per l’impegno mostrato tutto l’anno. L’Inter deve sempre puntare a vincere più trofei possibile. Ma ora c’è la Nazionale, poi tornerò in nerazzurro”.

Infine: “Più spazio il prossimo anno? Vediamo. Quando il mister mi chiama in causa, io devo dimostrare di essere sempre pronto. È l’unica cosa che devo fare. Futuro? Io sono un giocatore dell’Inter, sono contento di essere in una delle squadre più forti del mondo. I ragazzi mi hanno aiutato in una maniera incredibile, sicuramente sarò con loro”.

Foto: Instagram Inter