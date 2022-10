Asllani rivela: “Non ho dormito dopo l’errore con il Barcellona”

Dopo la vittoria con il Viktoria Plzen, Kristjan Asllani, ha parlato della qualificazione raggiunta dall’Inter “La qualificazione agli ottavi di Champions è una grande emozione, soprattutto per me che sono interista”. Poi è tornato a parlare dell’errore contro il Barcellona: “Era un girone molto difficile che potevamo chiudere al Camp Nou con me, non ho dormito per l’errore contro il Barcellona, ma i ragazzi sono stati bravi a tirarmi su. Mi dispiace, spero di rifarmi presto. Vediamo quando ricapita se la passo o tiro“.

Foto: Instagram Inter