Asllani: “Potevo andare in prestito in estate. Ma dopo un colloquio con la società ho deciso di restare all’Inter”

Kristjan Asllani, centrocampista dell‘Inter, ha parlato dal ritiro dell’Albania all’emittente Klan Tv, soffermandosi sulla sua permanenza in nerazzurro in estate nonostante la possibilità di uscire in prestito: “Certo, c’era la possibilità del prestito, ma dopo aver parlato con la società sono rimasto all’Inter. Che è il mio grande sogno. Ora ho Calhanoglu davanti e questo mi aiuta molto. Derby? Il Milan è una squadra di grandissima qualità, sarà una bellissima partita. Siamo forti, sono fiducioso che faremo bene e che daremo il massimo”.

Foto: Instagram Inter