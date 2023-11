Asllani pienamente recuperato. Oggi si è allenato in gruppo con l’Albania

Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni del centrocampista Kristjan Asllani. Come sottolinea il sito ufficiale della Nazionale albanese, tutti i calciatori si sono allenati in gruppo stamattina e aggiunge come anche Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter che aveva lavorato a parte ieri dopo l’affaticamento ai flessori della coscia destra che gli aveva fatto saltare il Frosinone, si è aggregato al gruppo effettuando tutta la seduta mattutina con i compagni.

Foto: Instagram Inter